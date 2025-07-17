Россиянам усложнят оформление кредитов

В России усложнится процедура оформления кредитов из-за новых требований, заявила директор департамента по compliance-контролю МКК «Академическая» Кристина Куксова. По ее словам, которые приводит РБК, раньше россиянам не требовалось подтверждать свои доходы.

Вводить изменения планируется постепенно: до конца текущего года действует переходный период, когда банки и МФО все еще могут выдавать кредиты и займы без подтверждения доходов. Но, вероятно, уже с 2026 года этой возможности больше не будет, — отметила Куксова.

По ее мнению, одной из причин нововведения является желание Центробанка снизить уровень закредитованности населения. Однако, добавила она, такая мера ударит по тем гражданам, которые являются платежеспособными, но не могут подтвердить свои доходы. По ее оценке, таких людей в России от 20 до 30 миллионов.

Главным риском Куксова назвала возможный рост теневого сектора кредитования, в котором права заемщиков не защищены. Она подчеркнула, что уже сегодня можно сказать, что изменения приведут к зарождению новых трендов на рынке.

Ранее сообщалось, что просроченная задолженность россиян по потребительским кредитам составила 1,5 трлн рублей. Соответствующий показатель является рекордным за последние шесть лет (все время ведения статистики). Выплаты не проходят по большей части по ссудам, оформленным в 2023–2024 годах под высокие ставки рискованным заемщикам.