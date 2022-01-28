Россияне в ДНР и ЛНР смогут обращаться за соцвыплатами через «Госуслуги»

Граждане России, живущие в Донецкой и Луганской народных республиках, могут получить право обращаться со социальными выплатами через «Госуслуги» без указание прописки. Соответствующее поручение правительству дал президент РФ Владимир Путин.

Правительству рассмотреть вопрос о предоставлении гражданам РФ, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, возможности подачи с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг заявлений на получение социальных выплат и льгот без указания регистрации по месту жительства, — говорится в списке поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, опубликованном на сайте Кремля.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил о том, что все россияне, которые постоянно проживают на территории ДНР и ЛНР, при желании с их стороны могут быть призваны на военную службу в Вооружённые силы РФ.

По словам замглавы думского комитета, вопрос обеспечения безопасности и защиты русскоязычного населения — один из ключевых, он поднимается на всех встречах с жителями республик. Они очень обеспокоены возможным вторжением Вооружённых сил Украины на территорию ЛНР и ДНР.

Миграционная служба Донецкой народной республики сообщила, что в ДНР проживают 365 тысяч человек с российским паспортом. Всего же российские паспорта с 2019 года в упрощённом порядке получили больше 720 тысяч жителей Донбасса.