https://static.news.ru/photo/2c7e1740-c3ef-11e9-babe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Россияне в 2018 году тратили на покупку алкогольных напитков и табачных изделий в среднем 3% от общих расходов.

При этом 5,7% от общих расходов тратили жители Ямало-Ненецкого автономного округа, 6% — в Еврейской автономной области, по 4,3% — в Республике Хакасия и Костромской области.

Меньше всего алкоголь и сигареты в 2018 году покупали в Чеченской республике, Республике Ингушетия, в Карачаево-Черкесской Республике, Республике Дагестан и Тамбовской области.

В Москве и Санкт-Петербурге тратили по 3,4% и 2,7% соответственно, говорится на сайте Росстата.

Как ранее писал News.ru, объёмы производства табака и его заменителей в России значительно выросли в июле 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем.