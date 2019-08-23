Около 40% всех российских путешественников летают рейсами бюджетных перевозчиков.
Данные получены в ходе опроса, проведенного компанией OneTwoTrip, результаты опроса приводит
Результаты показывают, что россияне начали благосклоннее относиться к бюджетным авиаперелётам, считают эксперты, причём это относится как к внутренним рейсам, так и к международным.
Ранее News.ru сообщал, что Управление Роспотребнадзора по Москве возбудило административное дело против компании «Победа» за недопуск пассажира на рейс. Женщину из Чебоксар, летевшую на похороны, отказались пустить на борт из-за превышения норм по весу ручной клади.