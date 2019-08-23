https://static.news.ru/photo/c9b03d66-c671-11e9-8366-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anna Zvereva/CC BY-SA 2.0/wikipedia.org

Около 40% всех российских путешественников летают рейсами бюджетных перевозчиков.

Данные получены в ходе опроса, проведенного компанией OneTwoTrip, результаты опроса приводит РИА Новости . 13% пассажиров пользуются лоукостерами на регулярной основе. 40% летали бюджетными рейсами изредка, а 28% опрошенных пока такого опыта не имеют, но не против попробовать. 19% участников опроса заявили, что никогда не летали лоукостерами и не планируют это делать в будущем.

Результаты показывают, что россияне начали благосклоннее относиться к бюджетным авиаперелётам, считают эксперты, причём это относится как к внутренним рейсам, так и к международным.

Ранее News.ru сообщал, что Управление Роспотребнадзора по Москве возбудило административное дело против компании «Победа» за недопуск пассажира на рейс. Женщину из Чебоксар, летевшую на похороны, отказались пустить на борт из-за превышения норм по весу ручной клади.