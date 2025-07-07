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07 июля 2025 в 17:49

Авиаэксперт назвал последствия коллапса в аэропортах России

Авиаэксперт Гусаров допустил падение спроса на перелеты по европейской части РФ

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Авиаперевозки по европейской части России могут пострадать в связи с потенциальным падением спроса, заявил «Ридусу» авиаэксперт Роман Гусаров. Он пояснил, что пассажирам в этой части страны будет легче всего найти альтернативу перелетам в виде наземного транспорта.

Если речь идет об отдыхе на Черном море, можно попробовать купить билеты на поезд или доехать на автомобиле. Это касается всей европейской части страны. Здесь действительно будет падение спроса. Но оно зависит от наличия альтернатив, потому что может оказаться, что билетов на поезд тоже нет, — высказался Гусаров.

Он отметил, что международные рейсы, а также направления в Сибирь и на Дальний Восток сохранят стабильный спрос, поскольку альтернативы авиаперелетам в этих случаях ограничены. Несущественно пострадают и популярные туристические маршруты — в Турцию и страны Юго-Восточной Азии.

Ранее гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт» Виктор Горбачев заявил, что аэропорты получили дополнительную прибыль в связи с массовыми отменами и задержками рейсов. Он пояснил, что рестораны и кафе на территории воздушных портов столкнулись с большим потоком клиентов — застрявших пассажиров.

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