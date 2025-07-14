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14 июля 2025 в 19:11

В Минтрансе рассказали о первом рейсе из Москвы в Пхеньян

Минтранс: первый авиарейс из Москвы в Пхеньян запланирован на 27 июля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый авиарейс из Москвы в столицу КНДР Пхеньян запланирован на 27 июля, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ. Отмечается, что время в пути составит около восьми часов.

Первый рейс из Москвы запланирован на 27 июля, время в пути составит около восьми часов. Далее полеты будут выполняться с частотой один раз в месяц — для формирования устойчивого спроса и загрузки авиарейсов, — говорится в сообщении.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в Вонсане заявил, что между Россией и КНДР планируют запустить морское сообщение. Он уточнил, что обсуждалась перспектива спустить на воду паромы. Лавров тогжа же напомнил, что уже возобновлено авиасообщение между Москвой, Хабаровском и Пхеньяном, а пауза была связана с пендемией.

До этого говорилось, что первый автомобильный мост, напрямую связывающий Россию и КНДР, будет построен всего за два года. Как заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков, строительные работы уже активно ведутся с обеих сторон границы. Общая протяженность моста, включая подъездные пути, составит 4,7 километра.

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