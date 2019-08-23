https://static.news.ru/photo/421970bc-c634-11e9-bd56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Управление Роспотребнадзора по Москве возбудило дело об административном правонарушении в отношении авиакомпании «Победа». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Причиной проверки стал инцидент, который произошёл 21 августа в 19:19 в аэропорту Внуково. Сотрудники лоукостера отказали в перевозке женщине, летевшей в Чебоксары, из-за превышения габаритов ручной клади. Сообщалось, что пассажирка планировала лететь на похороны родственника.

В настоящее время в отношении «Победы» проводится административное расследование. Авиакомпании грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.



В пресс-службе лоукостера заявили, что компания внимательно изучила ситуацию и считает отказ в перевозке правомерным. При этом «Победа» считает, что грубое общение с клиентами недопустимо ни при каких условиях.

News.ru ранее писал, что с 19 августа вступили в силу новые правила фитосанитарного контроля. Теперь на нескольких пунктах станут проверять наличие цветов и фруктов в багаже и ручной клади.