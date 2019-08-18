https://static.news.ru/photo/ab186bf8-c21b-11e9-9dc8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thomas Rohnke/imago-images.de/Global Look Press

Новые правила фитосанитарного контроля вступили в силу в России. С 19 августа 2019 года на нескольких таможенных пунктах станут проверять наличие цветов и фруктов в багаже и ручной клади.

Правила провоза ужесточены на всех видах транспорта, сообщает газета « Известия ».

Теперь вес перевозимых фруктов, овощей, семян и других продуктов растительного происхождения не должен превышать 5 кг. Кроме того, ввозить на территорию России можно не более трёх букетов цветов. Под ограничения, в частности, попали ананасы, авокадо, томаты, капуста, картофель, орехи, ёлки и ветки хвойных деревьев.

Провоз букетов и фруктов сверх нормы возможен при наличии фитосанитарного сертификата.

Ранее News.ru сообщал, что почти две сотни шкур редкого вида питонов изъяли работники таможни в аэропорту Домодедово. Стоимость контрафактного груза превышает 1,6 млн рублей. Два случая контрабанды не связаны между собой, но очень похожи. В первом случае 103 выделанные и окрашенные шкуры рептилий были обнаружены в ручной клади россиянки, прилетевшей рейсом Дубай — Москва. Во втором 87 аналогичных шкур из Дохи в российскую столицу привёз гражданин Украины.