Россияне сообщили о возросшей активности мошенников во время пандемии

https://static.news.ru/photo/837c16de-32c3-11eb-811a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Более половины опрошенных россиян заявили, что сталкивались с мошенниками в Сети во время пандемии. Из них треть потеряла из-за этого деньги.

За семь месяцев пандемии стали жертвами аферистов вдвое больше людей, чем чем за семь месяцев до распространения заболевания, свидетельствуют результаты опроса, проведённого Центром социологических исследований АНО «Диалог».

Причём до марта 2020 года только 25% заявляли о том, что сталкивались с мошенниками в Интернете, а в период распространения коронавируса эта цифра выросла до 54%, передаёт RT.

Чаще всего опрошенные сталкивались с мошенничеством в соцсетях (55%), через мобильную связь (46%) и e-mail (20%). Больше всего аферистов интересовали банковские и паспортные данные потенциальных жертв, 86 и 52% случаев соответственно.

37% опрошенных признались, что столкнулись с финансовыми потерями... Средний показатель потерь в результате интернет-мошенничества составил почти 20 тысяч рублей на человека, — отмечается в исследовании.

При этом 83% из тех, кто контактировал с мошенниками, не стали заявлять в правоохранительные органы.

Люди стали чаще выходить в онлайн. Многие даже сегодня предпочитают совершать покупки онлайн, нежели выходить за хлебом в магазин за углом. Естественно, что выросло и число случаев мошенничества в Сети, особенно на тех площадках, где люди тратят деньги или оставляют свои персональные данные, — пояснил генеральный директор «Диалога» Алексей Гореславский.

Как писал NEWS.ru, Ассоциация развития финансовой грамотности (АРФГ) и Институт русского языка имени Пушкина рассказали, почему россияне часто становятся жертвами мошенников, а также о том, как с этим бороться. Исследование показало, что всё дело в незнании гражданами современных технологических терминов и называемых при их помощи схем мошенничества.