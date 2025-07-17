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17 июля 2025 в 13:53

Двое жителей Энгельса пойдут под суд за хищение свыше 30 млн рублей

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

В Энгельсе два местных жителя в возрасте 38 и 40 лет предстанут перед судом за хищение денежных средств банка на сумму свыше 30 млн рублей, пишет НТА-Приволжье со ссылкой на прокуратуру Саратовской области. По данным следствия, преступления совершили с 2018 по 2020 год.

Обвиняемые, будучи на постах руководителя и учредителя одной компании, организовали мошенническую схему. Они предоставляли в банк заведомо ложные данные для получения кредитов на фиктивные автомобили.

За два года их преступные действия причинили банку ущерб, превышающий 30 млн рублей. Прокуратура Энгельса уже утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело в отношении мужчин направили в суд.

В Уфе 23-летний местный житель предстанет перед судом за хищение 595 тысяч с расчетного счета компании своего полного тезки. Фигурант уголовного дела свою вину полностью признал.

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