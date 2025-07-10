Предприимчивый россиянин присвоил себе средства со счета полного тезки В Уфе мужчина похитил деньги со счета своего полного тезки

В Уфе 23-летний местный житель предстанет перед судом за хищение 595 тысяч с расчетного счета компании своего полного тезки, пишет НТА-Приволжье со ссылкой на прокуратуру Башкирии. В отношении мужчины уже утвердили обвинительное заключение по уголовному делу.

Следствие установило, что фигурант узнал о существовании полного тезки — директора и учредителя фирмы в Татарстане. Выдав себя за него в банке, он сменил контактные данные в личном кабинете и похитил вышеуказанную сумму со счета организации.

По данным ведомства, житель Уфы признал свою вину. Материалы уголовного дела уже переданы в Кировский районный суд города.

Жительница Калининграда ранее лишилась миллиона рублей, доверившись новому знакомому в интернете. Мужчина убедил ее вложиться в криптовалюту через «надежную» платформу.