Россияне рассказали, в какое время работают лучше всего

Зима оказалась самым продуктивным временем года для работы сотрудников российских компаний, а самым эффективным днём назван вторник. При этом для трети работников время года не имеет значения, сообщает сервис Superjob со ссылкой на результаты недавнего исследования.

По данным опроса, больше всего россиян (22%) наиболее эффективно работают зимой. Весну и осень как наиболее «эффективное» время года назвали по 15% респондентов, а лето стало наименее продуктивным сезоном: его назвали только 13%. При этом тех, кто отлично работает зимой, больше всего среди респондентов в возрасте от 35 до 44 лет и среди людей с доходом свыше 80 тысяч рублей (по 25%). Весна чаще вдохновляет женщин (16%), а лето — мужчин (15%). Ещё 35% россиян не связывают эффективность работы с сезоном.

В ходе опроса об эффективности работы в течение недели каждый пятый работник сообщил, что самый продуктивный день для него — это вторник, когда рабочий настрой восстанавливается после выходных, а усталость от будней ещё не накопилась. 15% наиболее эффективны по средам, а 12% — по понедельникам. В четверг и пятницу люди работают хуже всего — об эффективности в эти дни заявили 9% и 8% россиян соответственно.

Опрос проводился среди взрослого населения с 28 сентября по 4 октября по всей территории России, в нём приняли участие 1600 человек.

Ранее портал «Работа в России» провёл опрос, в ходе которого выяснилось, что профессиональное выгорание является весомой причиной для смены работы. Так, почти треть россиян (31%) заявили о готовности сменить профессию именно по этой причине. При этом в 37% случаев желание сменить профессию возникает из-за желания повысить доход, также в качестве причин называют отсутствие перспективы карьерного роста и состояние здоровья, не позволяющее работать по профессии.