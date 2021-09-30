Почти треть россиян заявили о готовности сменить работу из-за выгорания

Портал «Работа в России» провёл опрос, в ходе которого выяснилось, что профессиональное выгорание является весомой причиной для смены работы. Так, почти треть россиян (31%) заявили о готовности сменить профессию именно по этой причине. Результаты исследования приводит ТАСС.

В исследовании участвовали более 33 тысяч человек из всех регионов России. Более половины из них (51%) уже имеют опыт смены профессии. Оказалось, что чаще всего (37%) желание сменить профессию возникает из-за желания повысить доход. На втором месте идёт выгорание, а на третьем (20%) — отсутствие перспективы карьерного роста.

Среди других причин для смены работы россияне также указывали состояние здоровья, не позволяющее работать по профессии (12%).

Что касается причин выгорания, большинство респондентов (51%) уверены, что кризис может и не наступить. Выгорания, по их мнению, можно избежать, если сразу найти себя в профессии. Примерно каждый пятый респондент считает, что кризис приходит после 30 лет, в то время как 21% уверен, что профессиональное выгорание чаще всего настигает людей после 40 лет.

Ранее стало известно, что почти две трети россиян (64%) столкнулись с эмоциональным выгоранием в 2021 году. Лишь каждый пятый житель страны (20%) сказал, что эта проблема его не коснулась. Чаще других о выгорании заявляли те, кто в той или иной степени надолго задерживается на работе, а также те, кто не считает себя счастливым.