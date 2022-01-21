Россияне рассказали, какие продукты заметно выросли в цене

Фонд «Общественное мнение» провёл опрос россиян на тему о том, цены на какие продукты, по их мнению, заметно выросли за последнее время. О росте цен на мясо заявили 52% опрошенных, на яйца — 48%, также в «тройку лидеров» входит рост цен на молоко, о котором заявили 47% опрошенных, говорится в материале на сайте фонда.

При этом реже других россияне отмечают рост цен на алкоголь (17%), а также на овощи и фрукты (36%). Из непродовольственных товаров они отмечают рост цен на бензин (39%), медикаменты (36%), услуги ЖКХ и стройматериалы (30%).

В опросе-интервью по месту жительства приняли участие 1500 жителей старше 18 лет из 104 городских и сельских населённых пунктов в 53 субъектах России.

Ранее глава КПРФ Геннадий Зюганов призвал ввести государственное регулирование цен на продукты первой необходимости, заявив, что контроль над ценами является прямой обязанностью государства. Зюганов указал, что вместо реальной борьбы с ростом цен власти запрещают говорить о дикой инфляции. В частности, по его словам, ФАС направила предостережения представителям бизнеса «в связи с публичными заявлениями о планируемом повышении цен».

До этого сообщалось, что кабмин не намерен вновь прибегать к соглашениям с бизнесом и торговлей для сдерживания цен на продукты питания. Как рассказали в Минсельхозе и Минпромторге, будут применяться только рыночные механизмы их стабилизации. Ведомства рассчитывают на сдерживание цен при помощи комплекса мер таможенно-тарифного регулирования по основным категориям продукции, включая мясо, сахар, подсолнечное масло и зерновые культуры. Кроме того, будет продолжена господдержка производителей.