https://static.news.ru/photo/ffea476c-be71-11e9-a2e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Natalya Loginova/Global Look Press

Жители России поделились своим мнением по поводу веры и крещения.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, 63% граждан считают себя православными. Чаще всего верующими себя называют люди в возрасте от 35 лет и старше 60.

Большинство православных россиян (86%) прошли обряд крещения. Из них 66% приняли таинство по воле родителей.

Треть (34%) опрошенных считает, что решение о крещение нужно принимать во взрослом возрасте. Чаще всего такого мнения придерживается молодёжь в возрасте от 18 до 24 лет.

Также 5% респондентов назвали себя последователями ислама, по 1% — католиками или протестантами, а 6% — просто верят, не причисляя себя ни к одной конфессии. Такое же количество россиян не может выбрать между верой и атеизмом. Неверующими себя считают 15% граждан.

По словам директора ВЦИОМ о работе с органами государственной власти Кирилла Родина, в настоящее время наблюдается тренд формирования кризиса веры и православия в частности.

Поколение Z, или, как его ещё называют, первое полностью цифровое поколение, декларирует заметное увеличение доли неверующих при почти трёхкратном сокращении доли относящих себя к православным, — рассказал он.

Родин отметил, ключевым отличием нового поколения является иной подход к коммуникации, в которой действуют другие законы и инструменты влияния на формирование установок. Это, по мнению специалиста, «может стать роковой вехой в определении нового места и роли института веры в обществе».

Как писал News.ru, эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС при президенте РФ провели исследование и выяснили, что россияне стали меньше доверять коллегам, друзьям и родственникам.