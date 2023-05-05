Россияне рассказали, какого киногероя хотели бы видеть своим начальником Superjob: россияне хотели бы видеть своим начальником киногероев Штирлица и Тони Старка

Фото: Allie Goulding/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Большинство россиян при выборе начальника из числа персонажей кино и сериалов, отдали предпочтение героям фильмов «Место встречи изменить нельзя» и «Семнадцать мгновений весны» — Глебу Жеглову и Отто фон Штирлицу. Такие данные сервиса SuperJob приводит РБК. Оба героя получили по 4% симпатий участников опроса.

Второе место с результатом 3% разделили Железный Человек Тони Старк и доктор Грегори Хаус из одноименного сериала. По 2% опрошенных хотели бы видеть своими боссами Людмилу Прокофьевну Кулагину из фильма «Служебный роман», Шерлока Холмса, Бэтмена и персонажа сериала «Ментовские войны» Романа Шилова.

По 1% симпатий респондентов получили Джек Воробей из эпопеи «Пираты Карибского моря», английский шпион Джеймс Бонд, главный редактор модного журнала Миранда Пристли из фильма «Дьявол носит «Прада», доктор Быков из сериала «Интерны», героиня оскароносной ленты «Москва слезам не верит» Екатерина Тихомирова, Терминатор, Капитан Америка Стив Роджерс, герой фильма «Волк с Уолл-стрит» Джордан Белфорт, Остап Бендер, следователь Мария Швецова из сериала «Тайны следствия», директор школы магов Альбус Дамблдор из фильмов о Гарри Поттере и ряд других.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что День Победы является главным праздником для 65% российских граждан. Таким образом, за последние 9 лет этот день потеснил в сердцах россиян Новый год. На третьем месте среди главных праздников у граждан РФ находится Пасха.

Также из результатов опроса, проведенного Центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, стало известно, что 48% россиян гордятся своим гражданством. В 2021 году показатель был на уровне 28%.

Кроме того, 45% россиян верят в то, что в течение ближайших 50 лет пилотируемый корабль с Земли долетит до Марса, 37% опрошенных считают, что в течение полувека появится обитаемая база на Луне.