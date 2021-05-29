Россияне назвали причины, по которым не заводят детей

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Чаще всего россияне не заводят детей из-за финансовых проблем, дефицита жилой площади или из-за отсутствия партнёра. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на исследование банка «Открытие». При этом в среднем российские семьи воспитывают двоих детей.

36% женщин и 39% мужчин рассказали , что у них пока один ребёнок, у 33% и 27 мужчин — уже имеют двоих. Многодетными оказались лишь 5% женщин и 4% мужчин — они воспитывают трёх и более детей.

Пока не родили детей 26% женщин и 29% мужчин. В столице и Подмосковье бездетных мужчин оказалось намного больше, чем женщи: 26% против 16%.

Нехватку мужа для заведения детей испытывают 10% опрошенных дам, а вот мужчин, которым для рождения ребёнка не хватает «второй половинки» оказалось больше — 14%.

О том, что пока не почувствовали материнский инстинкт сообщили 4% россиянок, а у мужчин отсутвует отцовский инстинкт — у 3%.

Ранее замглавы Минтруда Ольга Баталина сообщила, что приём заявлений на получение единовременных выплат семьями с детьми школьного возраста начнётся в июне, но конкретная дата пока не установлена.