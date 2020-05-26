Россияне назвали основные причины соблюдать правила безопасности в пандемию

https://static.news.ru/photo/d4e3b9f6-9f60-11ea-bcdf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты Антикризисного социологического центра провели опрос, в ходе которого выяснилось, какие факторы граждане РФ считают основными причинами соблюдать правила предосторожности в период пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

Как выяснилось, лидером в числе прочих факторов оказался страх перед болезнью. Больше других заболеть боятся женщины старше 55 лет.

На втором месте расположилось сопереживание по отношению к другим. Данный фактор больше всего действует на людей до 35 лет. Из общего числа опрошенных 74% респондентов испытывают сострадание к людям, которые наиболее уязвимы к заражению.

На третьем месте, исходя из результатов опроса, находится уверенность в эффективности средств профилактики. На четвёртой позиции в списке причин, из-за которых россияне соблюдают меры предосторожности в пандемию, оказалось доверие официальной информации и социальным институтам — государству, здравоохранению, науке, СМИ.

Замыкает «пятёрку» факторов так называемый «эффект большинства». Это значит, что чем больше человек видит других людей в масках и перчатках, идущих на необходимой социальной дистанции друг от друга, тем чаще он сам будет делать то же самое, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, каждый третий житель России готов сделатьпрививку от коронавируса, когда появится необходимая вакцина.

Об этом говорят результаты опроса, проведённого исследовательским центром портала Superjob.ru. Согласно им, желание привиться выразили 36% респондентов, тогда как месяц назад этот показатель находился на отметке в 55%.