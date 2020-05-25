Треть россиян готова привиться от коронавируса

https://static.news.ru/photo/1fed4a24-9e9f-11ea-be6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Каждый третий житель России готов сделать прививку от коронавируса, когда появится необходимая вакцина.

Об этом говорят результаты опроса, проведённого исследовательским центром портала Superjob.ru. Согласно им, желание привиться выразили 36% респондентов, тогда как месяц назад этот показатель находился на отметке в 55%, передаёт «Интерфакс».

Большинство тех, кто выразил готовность сделать прививку, составляют мужчины — 37%. Среди возрастных категорий наибольшее количество желающих привиться — молодые люди в возрасте 18–24 лет (49%).

64% россиян заявили, что не стали бы делать себе прививку. Наиболее скептически настроены респонденты в возрасте от 35–44% лет.

Ранее NEWS.ru писал о том, что при планировании отпуска нужно понимать, что риск заразиться COVID-19 остаётся. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.