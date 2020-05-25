Попова предупредила о сохранении риска заражения коронавирусом летом

https://static.news.ru/photo/b725b196-9e96-11ea-9c5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При планировании отпуска, нужно понимать, что риск заразиться COVID-19 остаётся. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Планируя дальнейшие три месяца, для кого-то отпускные месяцы, нужно исходить из того, что этот риск остается, — цитирует Попову РИА Новости.

Сейчас в мире коронавирусом заражены более 5,4 млн человек. Жертвами опасного заболевания стали 354 тыс. человек, а более 2,1 млн удалось выздороветь. Сейчас Россия находится на третьем месте по числу заболевших. Лидером остаются США — 1643499 человек, на втором Бразилия — 363211.

По данным на 25 мая, в РФ подтверждены 353427 случаев коронавирусной инфекции. За сутки число заболевших увеличилось на 8946 человек. 118798 пациентов справились с болезнью. Умерли 3633 человека, из 92 за последние сутки. В Москве сейчас 166473 подтверждённых случаев COVID-19. За последние сутки число заболевших увеличилось на 2560. Выздоровели 53586 человек, 2034 умерли.

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