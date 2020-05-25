В Ростуризме не ждут быстрого восстановления туризма в мире

В Ростуризме отметили отсутствие предпосылок для скорого восстановления международного туризма, так как в некоторых странах ситуация с коронавирусом остаётся сложной.
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К сожалению, предпосылок для быстрого восстановления международного туризма в мире мы пока не видим, — заявила Догузова.
При этом она отметила, что российские власти прилагают все усилия для того, чтобы создать необходимые условия для отдыха внутри страны.
Ранее NEWS.ru писал, что вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил о намерениях российского правительства по вопросу смягчения режима самоизоляции. Власти начнут поэтапно снимать сдерживающие меры со сферы внутреннего туризма.
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