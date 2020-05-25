В Ростуризме не ждут быстрого восстановления туризма в мире

https://static.news.ru/photo/b9b6019a-9e96-11ea-8fab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Ростуризме отметили отсутствие предпосылок для скорого восстановления международного туризма, так как в некоторых странах ситуация с коронавирусом остаётся сложной.

Об этом заявила глава ведомства Зарина Догузова на брифинге в эфире телеканала «Россия-24». По её словам, на данный момент звучит «много разных заявлений» на этот счёт, которые пока носят только «декларативный характер». Она отметила, что сейчас нет уверенности в том, как именно будет складываться ситуация.

К сожалению, предпосылок для быстрого восстановления международного туризма в мире мы пока не видим, — заявила Догузова.

При этом она отметила, что российские власти прилагают все усилия для того, чтобы создать необходимые условия для отдыха внутри страны.

Ранее NEWS.ru писал, что вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил о намерениях российского правительства по вопросу смягчения режима самоизоляции. Власти начнут поэтапно снимать сдерживающие меры со сферы внутреннего туризма.