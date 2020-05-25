Российское правительство начнет снимать ограничения с внутреннего туризма

https://static.news.ru/photo/0b4c0ac8-9e96-11ea-aff8-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Чернышенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил о намерениях российского правительства по вопросу смягчения режима самоизоляции. Власти начнут поэтапно снимать сдерживающие меры со сферы внутреннего туризма.

Рекомендации о выходе туротрасли будут опубликованы до 1 июня 2020 года. Однако ограничения на поездки за рубеж продолжат действовать, пишет ТАСС.

Ранее генсекретарь Всемирной туристской организации при ООН (UNWTO) Зураб Пололикашвили сообщил об убытках в сфере. По его данным, они составили $450 млрд. Согласно прогнозу эксперта, турпоток во всём мире может снизится на треть.

Как информировал NEWS.ru, падение курса рубля и коронавирус могут стимулировать развитие туризма в России. К такому выводу пришли представители российской туристической сферы.