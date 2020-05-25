Российское правительство начнет снимать ограничения с внутреннего туризма

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил о намерениях российского правительства по вопросу смягчения режима самоизоляции. Власти начнут поэтапно снимать сдерживающие меры со сферы внутреннего туризма.
Рекомендации о выходе туротрасли будут опубликованы до 1 июня 2020 года. Однако ограничения на поездки за рубеж продолжат действовать,
Ранее генсекретарь Всемирной туристской организации при ООН (UNWTO) Зураб Пололикашвили сообщил об убытках в сфере. По его данным, они составили $450 млрд. Согласно прогнозу эксперта, турпоток во всём мире может снизится на треть.
Как информировал NEWS.ru, падение курса рубля и коронавирус могут стимулировать развитие туризма в России. К такому выводу пришли представители российской туристической сферы.
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