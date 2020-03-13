https://static.news.ru/photo/6a4cd7e6-651b-11ea-bd6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пандемия коронавируса нового типа и обвал курса рубля могут привлечь новых путешественников на курорты РФ. Представители российской туристической сферы ожидают, что соотечественники, отказавшиеся от поездки за границу, обратят внимание на внутренние направления.

С одной стороны, это компенсирует убытки от отсутствия гостей из Китая, с другой — поможет «подтянуть» инфраструктуру и повысить качество услуг, пишет ТАСС. Эксперты от туризма считают, что цены существенно не изменятся.

Из-за угрозы распространения COVID-19 власти РФ ограничили воздушное сообщение с некоторыми государствами, где выявили случаи инфицирования, а для вернувшихся из этих стран ввели обязательный режим самоизоляции.

Кроме того, в марте произошел резкий скачок курса валют. ЦБ установил на 14–16 марта курс доллара на отметке в 73,19 руб., евро — 81,86 руб.

О вспышке COVID-19 власти Китая объявили 31 декабря 2019 года. К 13 марта заразились 131 851 человек, умерли 4948, выздоровели около 70 тысяч. За последние сутки в РФ зафиксировали 6 новых случаев заражения: четыре в Москве и по одному в Краснодарском крае и Калининграде. На данный момент есть данные о 32 заболевших COVID-19.

Ранее NEWS.ru сообщал, что супермаркеты Варшавы столкнулись с небывалым наплывом покупателей, сметающих с полок продукты и средства гигиены.

Автостоянки у магазинов забиты машинами, в магазинах работают все кассы, в каждую из которых выстраиваются длинные очереди. Особенно высоким спросом пользуются крупы, мясные и рыбные консервы.