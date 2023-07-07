Россияне назвали лучшую музыку для свиданий Большинство россиян предпочитают слушать на свиданиях хиты разных лет

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Около трети россиян предпочитают слушать во время свиданий музыку, бывшую популярной в разные годы, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные социологического исследования, проведенного в преддверии Дня семьи, любви и верности. Также подходящими для свиданий опрошенные назвали музыку для отдыха, классику и российский поп.

В качестве музыкального сопровождения большинство выбирает хиты разных лет (31%). Это может говорить о желании вспомнить определенный приятный период своей жизни, например, 1990-е годы или 2010-е, и поностальгировать, — сообщает издание

Чиллаут-музыку и музыку для отдыха предпочитают слушать во время свиданий 25% участников исследования, в любви к классической музыке и российской эстраде признались по 17% респондентов. Всего в исследовании приняли участие 1,5 тысячи человек, указывает издание.

Ранее психолог Анжелика Полина рассказала, что для будильника лучше всего подходят произведения Грига и Чайковского. По ее словам, выбор мелодии будильника влияет на состояние в течение первых часов после пробуждения. Так, приятные сигналы помогают просыпаться естественно и постепенно, дарят бодрость, а резкие — нарушают мозговую деятельность, отвечающую за уровень сознания и эмоций, сна и бодрствования, ведут к утренней слабости и инерции сна.