Психолог назвала лучшие мелодии для будильника Психолог Полина заявила, что для будильника лучше подойдут произведения Грига и Чайковского

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Для будильника лучше всего подойдут мелодичные композиции, например произведения Петра Чайковского и Эдварда Грига, рассказала психолог, доцент кафедры психологического консультирования факультета психологии Государственного университета просвещения Анжелика Полина. В разговоре с NEWS.ru эксперт отметила, что для пробуждения также используют современные песни: от эстрады до тяжелого рока.

Инерция сна — состояние, когда мы открыли глаза, но не полностью пробудились и осознали себя. Не можем понять, кто звонит и что говорит, потому что наш мозг еще в состоянии торможения. Выбирайте более мелодичные композиции. Современные песни или классику Чайковского, Грига, звуки природы. Кому нравится, могут поставить на будильник эстрадные композиции или что-то из тяжелого рока, — добавила Полина.

По ее словам, выбор мелодии будильника влияет на состояние в течение первых часов после пробуждения. Исследования показали: приятные сигналы помогают просыпаться естественно и постепенно, дарят бодрость, в то время как резкие — нарушают мозговую деятельность, отвечающую за уровень сознания и эмоций, сна и бодрствования, ведут к утренней слабости и инерции сна, резюмировала Полина.

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