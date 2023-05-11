Россиянам рассказали о признаках синдрома хронической усталости Врач Воробьев: синдром хронической усталости может проявляться нарушением ритмов сердца

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Синдром хронической усталости может проявляться нарушением ритмов сердца, дыхания или регуляции артериального давления, рассказал «Радио 1» председатель Московского городского научного общества терапевтов доктор медицинских наук Павел Воробьев. По словам специалиста, несмотря на то что во всем мире этот синдром официально считается болезнью, в большинстве случаев российские врачи не признают такой диагноз.

Хроническая усталость — это болезнь, которая официально признана синдромом хронической усталости. Это аутоиммунное постинфекционное заболевание. При коронавирусе мы его называем «постковидный синдром». Это довольно тяжелое и трудно курируемое заболевание, о котором мало что известно, — рассказал врач.

Также, по словам Воробьева, еще одной составляющей болезни может быть депрессия. Чтобы вылечить синдром, нужно разобраться с происходящими в организме аутоиммунными процессами, выявить возможные поражения центральной нервной системы. Медик подчеркнул, что в России врачи про синдром хронической усталости «ничего не знают и знать не хотят».

Идти не к кому, к сожалению. Они с этим синдромом практически не знакомы. Хотя в мире его выделяют. Формально иногда, но редко этот диагноз ставят, — добавил он.

Заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Александр Чучалин ранее предупредил, что депрессия, утомляемость, когнитивная дисфункция и нарушения в работе различных органов могут оказаться признаками постковидного синдрома. Он рассказал, что существует так называемая счастливая гипоксия, когда организм человека может не посылать сигналы о нехватке кислорода при низких показателях сатурации.