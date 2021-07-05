Россияне назвали лучших руководителей среди киногероев

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Россияне назвали примеры идеальных руководителей. Респонденты чаще всего отдавали предпочтение героям комиксов Marvel Тони Старку или Железному Человеку. Об этом пишет РБК.

За Железного Человека проголосовали 7% респондентов. Помимо известного супергероя, люди назвали среди руководителей персонажей Джека Воробья и Бэтмана. Также среди них оказались героини советского кино — Катерина Тихомирова и Людмила Прокофьевна.

На втором месте по популярности оказался доктор Хаус, который набрал 6%. Замыкает тройку лидеров популярный герой капитан Джек Воробей. Его результат составил 4%, отмечается в сообщении.

Кроме того, около 3% получил персонаж «Служебного романа» Людмила Прокофьевна. Ещё часть респондентов отдали по 2% Шерлоку Холмсу, Джеймсу Бонду и Бэтмену.

Оставшиеся опрошенные назвали многих других героев. Среди них были Терминатор, Штирлиц, Гендальф Серый из произведения Джона Толкина «Властелин колец» и Джон Сноу из «Игры Престолов».

Ранее стало известно, что в России из-за пандемии вырос спрос на вдохновляющих лидеров. Российский рынок труда хочет видеть на месте руководителей новых лидеров, которые будут справляться со стрессом, воодушевлять подчинённых и строить «экологичные» коммуникации.