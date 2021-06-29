В России из-за пандемии вырос спрос на вдохновляющих лидеров

Российский рынок труда хочет видеть на месте руководителей новых лидеров, которые будут справляться со стрессом, воодушевлять подчиненных и строить «экологичные» коммуникации. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование кадровых агентств.

До коронавируса работодатели искали на руководящие посты кандидатов, которые обладали потенциалом для управления задачами и людьми. Теперь эти требования видоизменяются и дополняются новыми.

Чаще всего ищут руководителей, которые могут находить общий язык с коллективом и влиять на него через положительные эмоции, при этом не теряя самообладания в любой ситуации, отмечается в исследовании.

Стрессоустойчивость важна для большинства опрошенных работодателей, на втором месте, с результатом в 55%, респонденты выделили умение управлять изменениями и находить новые возможности для реализации задач. Ещё столько же отметили, что эффективный руководитель должен уметь воодушевлять сотрудников и сопереживать своим подчинённым.

Однако на данный момент руководителям-мужчинам не хватает эмоционального интеллекта и инновационного мышления. В свою очередь женщины-руководители не обладают стратегическим видением и лидерскими навыками.

Ранее эксперт назвал преимущества платформенной занятости. Покупателю это даёт снижение цены, а продавцу — возможность организовать для себя гибкий график и работу в нескольких направлениях одновременно.