Большинство россиян высоко оценили работу Путина

8 из 10 (80%) россиян дали положительную оценку деятельности президента России Владимира Путина, следует из результатов опроса Фонда «Общественное мнение», опубликованных на его сайте. Уровень доверия главе государства составил 77%.

Большинство опрошенных (80%) высказались в пользу того, что Путин эффективно выполняет свои обязанности на посту президента России. Лишь 9% респондентов выразили противоположное мнение. 77% граждан России сообщили, что доверяют президенту, в то время как 12% опрошенных выразили недоверие к его деятельности.

Половина опрошенных (55%) высказались в пользу хорошей работы российского правительства. 26% респондентов, напротив, выразили недовольство его деятельностью. Работу премьер-министра Михаила Мишустина положительно оценили 57% граждан, тогда как 13% опрошенных выразили противоположное мнение.

Ранее аналитический центр ВЦИОМ обнародовал результаты опроса, согласно которым уровень доверия россиян к Путину достиг 79,3%. Исследование проводилось с 12 по 18 января.