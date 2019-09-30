https://static.news.ru/photo/95480dbe-e364-11e9-90b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН"Москва"

Представители Федеральной кадастровой палаты разъяснили действие нового закона, согласно которому с 1 октября 2019 года в России будет запрещено размещать хостелы на территории жилых домов.

В настоящее время ограничение размещения гостиниц в законодательстве отсутствует. В кадастровой палате подчеркнули, что новая правовая норма не запрещает хостелы как таковые. Гостиницы указанного типа смогут продолжить работу в случае, если они расположены в нежилом фонде или перенесены в таковой.

Собственники недвижимости должны будут выполнить ряд условий. В частности, гостиницу необходимо разместить на первом этаже. Расположение выше допустимо в случае, если все помещения под ним — нежилые. Также хостел нужно оборудовать отдельным входом.

Также в помещении никто не должен проживать фактически, передаёт РБК.

В кадастровой палате отметили, что, если кто-то из жильцов подозревает, что в квартире по соседству располагается гостиница, они могут направить жалобу в надзорный орган. Перед этим следует уточнить, действительно ли при её организации были допущены нарушения.

Федеральный закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях, как писал News.ru, президент Владимир Путин подписал в апреле.