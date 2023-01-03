Россиянам рассказали о новом порядке доставки пенсий

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В России с 1 января 2023 начали по-новому доставлять пенсии, передает агентство ПРАЙМ со ссылкой на доцента кафедры статистики Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Ольгу Лебединскую. Если раньше почтальон приносил пенсию лишь один раз в месяц и не находил получателя дома, то денег приходилось ждать до следующего месяца или самостоятельно идти в отделение «Почты России».

По новым правилам, почтальон в такой ситуации обязан прийти к получателю еще как минимум дважды за месяц, заранее предупредив о своем визите.

Ранее бывший заместитель министра труда России Павел Кудюкин предупредил, что индексация страховых пенсий по старости не покроет реальный рост цен на самые важные для пенсионеров товары. По его мнению, из-за этого пенсионеры потеряют деньги.

Ранее замглавы Минтруда Андрей Пудов заявил, что страховые пенсии неработающих пенсионеров в России с 1 января повысили на 4,8%, средний размер выплат увеличится до 21 864 рублей. Год назад пенсии также проиндексировали на 8,6%, таким образом, прирост к уровню прошлого года составит 19,5%, что выше уровня инфляции.

Он добавил, что индексация с 1 июня 2023 года позволит увеличить пенсии неработающих пенсионеров на 2,6% выше инфляции.