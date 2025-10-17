Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 11:18

Россиянам рассказали, какие анализы нужно сдать при ночных кошмарах

Малышева порекомендовала сдать биохимический анализ крови при ночных кошмарах

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Регулярные ночные кошмары могут свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем, предупредили врач-терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман в программе «Жить здорово!», запись которой доступна на сайте Первого канала. Медики рекомендовали гражданам, страдающим от частых пугающих сновидений, пройти базовое обследование, включающее биохимический анализ крови.

Если ночные кошмары снятся часто, то в целом это признак какого-то неблагополучия. <…> Сдаете ферменты печени и креатинин. В обязательном порядке. Это банальные анализы, которые делаются в самых отдаленных уголках нашей страны, — говорится в заявлении.

Ранее представитель Федерации лабораторной медицины Андрей Варивода заявил, что общий анализ крови, ультразвуковое исследование и магнитно-резонансная томография способствуют профилактике долголетия. По его словам, регулярное прохождение диагностических процедур в медицинских учреждениях является необходимым условием поддержания здоровья.

Кроме того, ведущий российский ученый и врач-кардиолог, директор Клиники госпитальной терапии имени А. А. Остроумова Сеченовского университета, академик РАН, д. м. н. Юрий Беленков заявил, что стандартное обследование сердца должно включать анализы крови на глюкозу и холестерин, исследование мочи и электрокардиограмму. По его словам, данный диагностический комплекс входит в «золотой стандарт» и позволяет выявить скрытые патологии и серьезные нарушения сердечной деятельности.

анализы
кошмары
Елена Малышева
медики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские военные освободили населенный пункт в Днепропетровской области
Психолог дал советы, как справиться с жизненными неудачами
Пассажир попросил другой самолет, когда увидел надпись на борту
Москалькова обвинила ВСУ в целенаправленном уничтожении журналистов
Лазарев прослезился во время своего грандиозного шоу в Москве
«Быть цветочком»: Пересильд вступила в новые отношения
Владельцы BMW обнаружили необычную проблему в своих машинах
«Будет «перетряска»»: Европе предсказали неутешительное будущее
Маск одним словом отреагировал на телефонный разговор Путина и Трампа
«Хорошая была пара»: криминальный куколд убил любовника жены
«Я с удовольствием!»: Шаляпин положил глаз на Бузову
«Бессмысленная эскалация»: американист о колебаниях Трампа по Tomahawk
В Нижнем Новгороде скончалась заслуженная артистка РСФСР Татьяна Демурова
Политолог объяснил, почему Путин и Трамп встретятся в Венгрии вместо Турции
На Западе раскрыли, как Путин сумел переиграть Зеленского
Назван недуг, который Дайан Китон скрывала перед смертью
Теплые выходные или новые ливни? Прогноз погоды в Москве на неделю
Петербургская школьница получила компенсацию после падения на гололеде
Туберкулез у двух школьников в Приморье привлек внимание СК
Госдума может рассмотреть законопроект о круглогодичном призыве
Дальше
Самое популярное
Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще
Общество

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.