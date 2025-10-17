Россиянам рассказали, какие анализы нужно сдать при ночных кошмарах

Регулярные ночные кошмары могут свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем, предупредили врач-терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман в программе «Жить здорово!», запись которой доступна на сайте Первого канала. Медики рекомендовали гражданам, страдающим от частых пугающих сновидений, пройти базовое обследование, включающее биохимический анализ крови.

Если ночные кошмары снятся часто, то в целом это признак какого-то неблагополучия. <…> Сдаете ферменты печени и креатинин. В обязательном порядке. Это банальные анализы, которые делаются в самых отдаленных уголках нашей страны, — говорится в заявлении.

Ранее представитель Федерации лабораторной медицины Андрей Варивода заявил, что общий анализ крови, ультразвуковое исследование и магнитно-резонансная томография способствуют профилактике долголетия. По его словам, регулярное прохождение диагностических процедур в медицинских учреждениях является необходимым условием поддержания здоровья.

Кроме того, ведущий российский ученый и врач-кардиолог, директор Клиники госпитальной терапии имени А. А. Остроумова Сеченовского университета, академик РАН, д. м. н. Юрий Беленков заявил, что стандартное обследование сердца должно включать анализы крови на глюкозу и холестерин, исследование мочи и электрокардиограмму. По его словам, данный диагностический комплекс входит в «золотой стандарт» и позволяет выявить скрытые патологии и серьезные нарушения сердечной деятельности.