День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 декабря 2025 в 10:38

Россиянам объяснили, как детей вовлекают в мошеннические схемы

Эксперт по ИИ Силаев предупредил о схеме мошенничества с вовлечением детей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В России фиксируется рост мошеннических схем, в которых злоумышленники вымогают деньги у детей, представляясь сотрудниками спецслужб, предупредил в беседе с Lenta.ru завлабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев. По его словам, аферисты создают фальшивые страницы в соцсетях, получают доступ к личной информации под видом сверстников жертв и шантажируют их.

Мошенники демонстрируют фальшивые удостоверения и используют юридическую терминологию, чтобы придать своим действиям видимость законности, — уточнил специалист.

После запугивания злоумышленники требуют срочно перевести деньги через онлайн-банк или снять наличные, угрожая уголовными последствиями для родителей. В случае отказа давление усиливается угрозами физической расправы над членами семьи.

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин заявил, что россиян начали обманывать с использованием схемы, в которой предлагают инвестировать в ИИ. По его словам, злоумышленники пользуются доверием общества к новым технологиям.

мошенники
мошенничество
искусственный интеллект
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ректор предложил ввести правила маркировки дипломных работ
Секс в апарт-отеле закончился убийством и уголовным делом
Американист раскрыл, каких территорий могут лишиться США
Россиянина осудили за попытку сбить самолет дроном
Суди принял окончательное решение по имуществу экс-работника МВД
Врач перечислил самые распространенные неврологические болезни россиян
Топ-менеджер ВТБ написал пьесу по Шекспиру о курсе рубля
Драма о волонтерах «СВОИ» вышла в онлайн-прокат
Бывшую девушку Гуфа осудили за мошенничество с «беременностью»
«Морская эскалация»: военкор увидел скрытый смысл в атаке на Midvolga 2
Южнокорейский автогигант зарегистрировал товарный знак в России
«Знаковое событие»: военэксперт об освобождении Красноармейска и Волчанска
Турция вышла на украинский след в атаке на российский танкер в Черном море
Почему не работает WhatsApp 2 декабря: где сбои в России, когда заблокируют
Военэксперт ответил, отправят ли Сырского в отставку после провалов ВСУ
В Кремле раскрыли время встречи Путина и Уиткоффа
Раскрыты детали атаки на российский танкер Midvolga 2 у берегов Турции
Нетрезвая пассажирка задержала рейс из Дубая в Москву
Песков заявил об отсутствии диалога с Европой по одному вопросу
Олимпийский чемпион назвал главную проблему российского биатлона
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.