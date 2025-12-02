Россиянам объяснили, как детей вовлекают в мошеннические схемы Эксперт по ИИ Силаев предупредил о схеме мошенничества с вовлечением детей

В России фиксируется рост мошеннических схем, в которых злоумышленники вымогают деньги у детей, представляясь сотрудниками спецслужб, предупредил в беседе с Lenta.ru завлабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев. По его словам, аферисты создают фальшивые страницы в соцсетях, получают доступ к личной информации под видом сверстников жертв и шантажируют их.

Мошенники демонстрируют фальшивые удостоверения и используют юридическую терминологию, чтобы придать своим действиям видимость законности, — уточнил специалист.

После запугивания злоумышленники требуют срочно перевести деньги через онлайн-банк или снять наличные, угрожая уголовными последствиями для родителей. В случае отказа давление усиливается угрозами физической расправы над членами семьи.

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин заявил, что россиян начали обманывать с использованием схемы, в которой предлагают инвестировать в ИИ. По его словам, злоумышленники пользуются доверием общества к новым технологиям.