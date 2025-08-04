Россиянам раскрыли способ накопить 2,5 млн рублей с 50 тысяч Глава НАПФ Беляков: россияне могут накопить 2,5 млн рублей с помощью ПДС

Российские семьи со средним доходом могут накопить 2,5 млн рублей к 15-летию ребенка, используя программу долгосрочных сбережений, заявил президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков в беседе с «Газетой.Ru». По его расчетам, начав с 50 тысяч рублей и ежемесячно внося по три тысячи рублей, можно достичь значительной суммы благодаря государственному софинансированию и инвестиционному доходу.

Благодаря такому решению семейные вложения будут софинансироваться государством по формуле один к одному, и детский капитал будет расти быстрее. Если применить стабильный инвестиционный доход примерно в 10% годовых, то через 15 лет накопленная сумма составит около 2,5 млн рублей, — пояснил Беляков.

Эксперт отметил, что в 2024 году средняя доходность по ПДС достигала 22%, что делает программу еще более привлекательной для вкладчиков. Накопленные средства можно будет использовать на образование ребенка или первый взнос по ипотеке.

Беляков привел в пример американскую программу «529», которая с 1997 года помогает семьям копить на обучение детей. Российская программа ПДС, по его мнению, обладает аналогичным потенциалом для создания финансовой подушки безопасности к совершеннолетию ребенка.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб призвала усиливать меры поддержки многодетных семей. В разговоре с NEWS.ru она добавила, что необходимо выдавать материнский капитал не только за первых двух детей, но и за каждого последующего ребенка.