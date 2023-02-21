Россиянам раскрыли способ похудеть после Масленицы Нутрициолог Ковылкина: после Масленицы важно вернуться в рамки суточной нормы калорийности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Похудеть после Масленицы поможет возвращение к соблюдению суточной нормы калорийности, рассказала РИАМО нутрициолог Оксана Ковылкина. По ее словам, питание должно быть сбалансированным и разнообразным. Помимо того, сбросить лишние килограммы помогут активные прогулки и здоровый сон, который поспособствует восстановлению организма.

Главное, после того, как вы переели, вернуться в рамки суточной нормы калорийности. Помните, что питание должно быть полноценным, разнообразным, сбалансированным и вкусным, — подчеркнула Ковылкина.

Врач уточнила, что Масленица может спровоцировать набор лишнего веса только в случае, если питание выйдет за рамки суточной нормы калорийности. Эксперт посоветовала стремиться к сбалансированности рациона во время масленичной недели. Для этого она порекомендовала экспериментировать с начинками и топпингами.

Диетолог Наталья Нефедова ранее рассказала, что блины являются достаточно калорийным блюдом, которое может привести к набору веса. Она предупредила, что один блин содержит в среднем от 120 до 150 килокалорий, и если планируется употреблять их каждый день в течение всей недели, лучше есть не более одного-двух блинов в первой половине дня.