Россиянам объяснили, кому выгодна отмена ЕГЭ

Стало известно, что от отмены единого государственного экзамена (ЕГЭ) выиграют больше всего высшие учебные заведения России. Об этом написал профессор Финансового университета при правительстве РФ доктор экономических наук Игорь Аглицкий в колонке «Независимой газеты».
Сегодня школьников готовят к ЕГЭ. Этим занимается армия репетиторов. Рынок услуг по подготовке к ЕГЭ огромен и достигает, по некоторым оценкам, 100 млрд рублей в месяц, — объяснил эксперт.
При такой схеме вузы почти ничего не получают. Сейчас руководители учебных заведений могут рассчитывать лишь на крошечные доходы от продажи подготовительных курсов для поступления, литературы и учебников. Кроме того, они могут заработать на пробных вступительных испытаниях и внутренних олимпиадах.
Но большая часть денег всё-таки уходит к учителям и репетиторам. Если ЕГЭ отменят, учебные заведения смогут расширить свои возможности подзаработать на абитуриентах.
Аглицкий отметил, что, во-первых, они смогут разрабатывать свои экзаменационные программы. Во-вторых, учебные заведения будут сами составлять задания и использовать свои критерии оценки. А значит, ценность репетиторов уйдёт на второй план — значимыми станут преподаватели вузов, которые знакомы с банком заданий. Так рынок кардинально изменится. Деньги потекут в вузы.
Выставлять итоговые оценки выпускникам школ можно на основе их текущей успеваемости. Такую альтернативу единому госэкзамену (ЕГЭ) ранее предложил руководитель Всероссийского фонда образования и сопредседатель движения «Образование для всех», член-корреспондент РАЕН доктор педагогических наук Сергей Комков.