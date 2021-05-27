Россиянам объяснили, кому выгодна отмена ЕГЭ

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Стало известно, что от отмены единого государственного экзамена (ЕГЭ) выиграют больше всего высшие учебные заведения России. Об этом написал профессор Финансового университета при правительстве РФ доктор экономических наук Игорь Аглицкий в колонке «Независимой газеты».

Сегодня школьников готовят к ЕГЭ. Этим занимается армия репетиторов. Рынок услуг по подготовке к ЕГЭ огромен и достигает, по некоторым оценкам, 100 млрд рублей в месяц, — объяснил эксперт.

При такой схеме вузы почти ничего не получают. Сейчас руководители учебных заведений могут рассчитывать лишь на крошечные доходы от продажи подготовительных курсов для поступления, литературы и учебников. Кроме того, они могут заработать на пробных вступительных испытаниях и внутренних олимпиадах.

Но большая часть денег всё-таки уходит к учителям и репетиторам. Если ЕГЭ отменят, учебные заведения смогут расширить свои возможности подзаработать на абитуриентах.

Аглицкий отметил, что, во-первых, они смогут разрабатывать свои экзаменационные программы. Во-вторых, учебные заведения будут сами составлять задания и использовать свои критерии оценки. А значит, ценность репетиторов уйдёт на второй план — значимыми станут преподаватели вузов, которые знакомы с банком заданий. Так рынок кардинально изменится. Деньги потекут в вузы.

Выставлять итоговые оценки выпускникам школ можно на основе их текущей успеваемости. Такую альтернативу единому госэкзамену (ЕГЭ) ранее предложил руководитель Всероссийского фонда образования и сопредседатель движения «Образование для всех», член-корреспондент РАЕН доктор педагогических наук Сергей Комков.