Россиянам объяснили, что делать с найденными на улице деньгами Правовед Аралина посоветовала обращаться в полицию при нахождении денег на улице

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Человеку, который нашел на улице, в общественном транспорте или торговом центре чужие наличные деньги, следует обратиться в полицию, рассказала преподаватель факультета права НИУ ВШЭ Екатерина Аралина. В беседе с LIFE.ru эксперт уточнила, что присваивание обнаруженных денежных средств себе является нарушением закона.

Если о находке не сообщить владельцу или не обратиться в органы власти или полицию, то такие действия являются кражей или мелким хищением — в зависимости от суммы. Дополнительные неприятности с правоохранителями могут возникнуть, если деньги имеют криминальное происхождение, например, были украдены, — предупредила правовед.

По словам эксперта, также можно обратиться в органы местного самоуправления. В участке нашедшему деньги нужно будет написать заявление, в котором будут зафиксированы обстоятельства произошедшего. Также допустимо указать о желании забрать деньги, если их хозяин не найдется в течение полугода. Аралина уточнила, что нашедший чужие денежные средства может рассчитывать на вознаграждение в размере до 20% от всей суммы.

Финансовый аналитик Александр Разуваев ранее посоветовал россиянам зарабатывать при помощи майнинга. По его словам, Россия — вторая в мире по майнингу. Кроме того, в стране наблюдается избыток генерации в электроэнергетике.