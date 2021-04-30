16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Россиянам назвали способ накопить достойную пенсию

00:23, 02 мая 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У россиян есть возможность накопить на достойную пенсию в старости. Отказываться от привычного уровня жизни не придётся, если следовать простым правилам приумножения средств.

Эксперты в беседе с РБК перечислили способы формирования пенсионного портфеля, в том числе инвестиции, банковские вклады и прочее.

Аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов, например, напомнил, что самым популярным вариантом на сегодняшний день остаётся сдача недвижимости в аренду и банковские вклады. Но это не приносит много прибыли, а вот хорошо заработать можно на фондовом рынке.

Емельянов назвал четыре способа накопления на хорошую пенсию:

  1. Пассивный доход в виде процентов от вкладов, сдачи недвижимости и страховой ренты. Включая формирование страхового портфеля с фондов акций и облигаций.
  2. Инвестиции в биржевые и паевые фонды. Это эффективный инструмент для небольших вложений и экономии на налогах.
  3. Открытие индивидуального биржевого счёта у брокера с получением налогового вычета.
  4. Вложение в иностранную валюту: доллар обычно обеспечивает 7–8% ежегодного дохода.

Как писал NEWS.ru, валовая доходность инвестирования пенсионных накоплений и резервов в 2020 году снизилась по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщил ЦБ РФ.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео