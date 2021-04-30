Россиянам назвали способ накопить достойную пенсию

У россиян есть возможность накопить на достойную пенсию в старости. Отказываться от привычного уровня жизни не придётся, если следовать простым правилам приумножения средств.
Эксперты в беседе с РБК
Аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов, например, напомнил, что самым популярным вариантом на сегодняшний день остаётся сдача недвижимости в аренду и банковские вклады. Но это не приносит много прибыли, а вот хорошо заработать можно на фондовом рынке.
Емельянов назвал четыре способа накопления на хорошую пенсию:
- Пассивный доход в виде процентов от вкладов, сдачи недвижимости и страховой ренты. Включая формирование страхового портфеля с фондов акций и облигаций.
- Инвестиции в биржевые и паевые фонды. Это эффективный инструмент для небольших вложений и экономии на налогах.
- Открытие индивидуального биржевого счёта у брокера с получением налогового вычета.
- Вложение в иностранную валюту: доллар обычно обеспечивает 7–8% ежегодного дохода.
Как писал NEWS.ru, валовая доходность инвестирования пенсионных накоплений и резервов в 2020 году снизилась по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщил ЦБ РФ.