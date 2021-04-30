Доходность пенсионных сбережений россиян снизилась

https://static.news.ru/photo/ea6ff43c-a9b5-11eb-8e7e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валовая доходность инвестирования пенсионных накоплений и резервов в 2020 году снизилась по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

Так, первый показатель упал на 3,5 процентного пункта и составил 7,2%, второй уменьшился на 5,8%, достигнув 2,2 процентного пункта. Аналогично снизились чистые показатели.

Как отмечается, к снижению привели отрицательные результаты I квартала, вызванные пандемией коронавируса. При этом в апреле был зафиксирован рост значений.

Эксперты также подсчитали, что в 2020 году из 29 фондов только лишь один показал отрицательную доходность от инвестирования средств пенсионных накоплений. В части размещения средств пенсионных резервов отрицательные показатели были зафиксированы у трёх из 40 фондов. Входящие в топ-5 фонды показали доходность 6–8,6% по величине пенсионных накоплений.

Ранее стало известно, что россияне в среднем получали в IV квартале прошлого года пенсию в размере 16 790 рублей.