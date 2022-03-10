Россиянам дали советы, как не остаться без работы

Из-за ухода западных компаний с российского рынка многие россияне останутся без работы, чтобы избежать увольнения, сотрудникам следует поработать над своей продуктивностью, заявила руководитель службы исследований сервиса поиска работы HeadHunter Мария Игнатова. Она отметила, что если специалист не показывает впечатляющих результатов, начальству будет проще его заменить, пишет «ФедералПресс».

Сотрудникам сейчас надо озаботиться своей продуктивностью, так как их не будут удерживать. Если работник не будет показывать результатов, то его станет проще заменить, — уточнила Игнатова.

Эксперт по подбору персонала порекомендовала россиянам не совершать кардинальных изменений в сфере работы. Вместе с этим Игнатова отметила, что по-прежнему крайне востребованными остаются IT-специалисты. По её словам, наиболее стабильной будет обстановка в тех компаниях, где минимизировано влияние западных инвесторов.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею вводить внешнее управление компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка. По его словам, нужно передавать предприятия тем, кто хочет работать.

Между тем премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что власти пойдут на этот шаг, если организации полностью уйдут из страны. Пока же правительство намерено тщательно мониторить ситуацию в компаниях, которые заявили о временной остановке с сохранением рабочих мест и заработной платы.