Мишустин назвал условие введения внешнего управления на предприятиях

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что из-за массовой приостановки деятельности зарубежных компаний в РФ правительство может ввести внешнее управление на предприятиях. По его словам, власти пойдут на этот шаг, если организации полностью уйдут из страны, пишет РИА Новости.

Большинство предприятий заявляют о временной остановке с сохранением рабочих мест и заработной платы, и мы будем тщательно мониторить эту ситуацию, — отметил глава кабмина.

При этом он подчеркнул, что подготовлен новый законопроект, направленный на предотвращение закрытия производств. Таким образом, если компания примет решение закрыться в России, то может быть введена внешняя администрация. В дальнейшем судьбу предприятия будет решать уже её владелец.

Ключевой задачей при этом станет сохранение профиля деятельности организации и рабочих мест, — заключил Мишустин.

Идею вводить внешнее управление компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка, поддержал президент РФ Владимир Путин. По его словам, нужно передавать предприятия тем, кто хочет работать.

Ранее организация «Общественная потребительская инициатива» направила в Генеральную прокуратуру и правительство список компаний, которые могут быть национализированы в будущем. В него вошли 60 организаций, которые заявили о приостановке бизнеса в России.