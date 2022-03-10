«Вводить внешнее управление»: Путин об уходящих с рынка компаниях

Идею вводить внешнее управление компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка поддержал президент России Владимир Путин. С идеей выступил премьер-министр страны Михаил Мишустин на совещании с главой государства. Стенограмма всетрчи опубликована на сайте Кремля.

Те, кто собираются закрывать свои производства — здесь нужно действовать решительно. Нужно тогда, как вот предложил председатель правительства, вводить внешнее управление и передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет, — заявил президент.

Глава государства также подчеркнул, что легальных рыночных инструментов достаточно, и поручил не допускать «никакого произвола». Путин добавил, что права тех иностранных инвесторов и коллег, которые остаются в России должны быть надёжна защищены.

И я прошу правительство не упускать это из виду, — отметил он.