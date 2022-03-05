Песков считает, что зарубежные компании постепенно вернутся в Россию

Зарубежные компании со временем вернутся на российский рынок и будут заинтересованы в том, чтобы нагнать упущенное, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уверен, что нынешняя ситуация в стране сменится бурным экономическим ростом, сообщает ТАСС.

Россия была, есть и будет страной, ищущей взаимовыгодных отношений с зарубежным бизнесом; заинтересованной в том, чтобы быть инвестиционно привлекательной. Да, пусть сейчас время, когда вряд ли можно говорить об инвестиционной привлекательности, но время быстро меняется. И на смену этому времени придёт время бурного экономического роста, — сказал он.

Иностранные компании продолжают уходить с российского рынка после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Так, например, крупнейшие чешские производители пива прекратили поставки в Россию, среди них: Plzensky Prazdroj, Pilsner Urquell, Kozel, Staropramen, Budejovicky Budvar и Bernard.

Немецкий концерн Siemens приостановил поставки и работу своего бизнеса на территории России. BMW и Mercedes объявили об остановке поставок автомобилей и запчастей в Россию, а ЕС отключил от системы межбанковских платежей SWIFT российские банки ВТБ, «Россия» и «Открытие», а также Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.