В России названы 60 зарубежных компаний для возможной национализации

Организация «Общественная потребительская инициатива» направила в Генеральную прокуратуру и правительство список компаний, которые могут быть национализированы в будущем. В него вошли 60 организаций, которые заявили о приостановке бизнеса в России, сообщают «Известия».

Это Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M, которые заявили об уходе с российского рынка без предоставления гарантий потребителям. Глава организации Олег Павлов добавил, что к работе над этим списком планируется подключить правоохранительные органы, Минпромторг и Роспотребнадзор, которые будут работать каждый в части своей компетенции.

Как только появляются компании, которые заявляют об уходе без предоставления гарантий российским потребителям, они туда вносятся. Соответственно, в их отношении будут применяться административные, уголовные и судебные процедуры, — пояснил Павлов.

Глава общественного объединения отметил, что у правительства уже есть позиция, касающаяся ухода иностранного бизнеса с российского рынка. Он не может просто так закрыть глаза на свои предприятия в России. О подобных сценариях развития отношений с зарубежными партнёрами говорил вице-премьер Андрей Белоусов, о национализации — секретарь «ЕР» Андрей Турчак.

Попадание в антисанкционный чёрный список означает для компании-нарушителя и её руководства реализацию следующих рисков: арест счетов и активов, введение внешнего управления, национализацию имущества, — подтвердил свою идею Павлов.

К тому же руководство указанных предприятий может быть привлечено к уголовной ответственности за преднамеренное банкротство и мошенничество в особо крупном размере, считает автор инициативы.

Ранее Минэкономразвития предложило вводить в отношении иностранных организаций, приостановивших работу в России, внешнее управление. После того как закончится действие внешней администрации, пакет акций новой компании будет продаваться на торгах.