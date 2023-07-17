Россиянам дали совет, как не ошибиться при покупке дыни в июле Диетолог Соломатина посоветовала покупать дыню в надежных местах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В июле при покупке дыни можно столкнуться с некачественным товаром, так как их сезон начинается только в августе, пояснила врач-диетолог Елена Соломатина. В разговоре с «Москвой 24» специалист уточнила, что если полакомиться дыней хочется, то следует покупать плод в надежном месте, где можно посмотреть документы на продукт.

В июле больше рисков нарваться на некачественную дыню. Но это не значит, что ее нельзя покупать. Если это нормальная торговая точка, где все проверяется и имеются документы, то дыню можно есть изредка, — подчеркнула специалист.

По словам диетолога, сезон выращенных в России арбузов и дынь начинается в августе. Производители, которые выставляют продукт на продажу в июле, с большой вероятностью использовали для подкормки нитраты. Наличие документов на дыни и арбузы гарантирует, что они выращивались в соответствии с нормами. При этом импортные плоды, которые привозят в страну, часто срывают раньше положенного времени. Соломатина подчеркивает, что эти дыни не будут вредны для организма — в них просто содержится меньше полезных витаминов и микроэлементов.

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух ранее посоветовала не покупать арбузы, которые долгое время пролежали на солнце. По ее словам, такие плоды быстро портятся и не будут сочными. Врач советует отдавать предпочтение арбузам, которые хранились в прохладном месте.