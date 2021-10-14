Россиян предупредили о возможном росте цен на одежду

Энергетический кризис в Китае может стать причиной роста цен на одежду в России на 20–24% в 2022 году. Однако данное подорожание не будет долгим. Об этом сообщил в интервью РИА Новости основатель Института развития индустрии моды Beinopen, руководитель рабочей группы WearNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Алексей Баженов.

По словам Баженова, энергокризис привёл к остановке производства тканей, что повысит стоимость одежды для россиян на 20–40%.

Власти Китая проводят политику перехода на чистую энергию. Однако данный шаг привёл к нехватке электроэнергии в стране и приостановил производство на многих заводах, в том числе по производству тканей, — объяснил эксперт.

Однако продлится это только несколько месяцев, до восстановления объёмов производства.

Баженов полагает, что в подорожании найдутся и плюсы: граждане получат стимул к осознанному потреблению. Потребители начнут приобретать только нужные вещи для долгосрочного использования.

Вдумчивый подход к покупкам позволит минимизировать вред, наносимый экологии: он приведет к отказу не только от спонтанных покупок, но и от одноразовых товаров, к сокращению объёмов потребления, к повторному использованию и переработке отходов, — пояснил эксперт.

Ранее россиянам в разгар энергокризиса посоветовали инвестировать в доллары.