Компании — нерезиденты в РФ, предлагающие удалённую торговлю на финансовых рынках, ведут противоправную, мошенническую деятельность по выманиванию денег у граждан, предупреждает Росфинмониторинг.
Мошенники создают видимость торговых операций, якобы увеличивают размер инвестиций на счёте гражданина и под разными предлогами заставляют сделать дополнительные взносы. При попытке владельца счёта вывести средства или часть «прибыли» компания «обнуляет» торговый баланс и перестаёт контактировать с клиентом.
Ранее News.ru сообщал, что Росфинмониторинг предлагает разрешить органам власти без суда приостанавливать подозрительные операции по банковским счетам. Само решение о приостановлении будет приниматься ограниченной категорией должностных лиц из ФСБ и Росфинмониторинга. Документ также предполагает обязательное уведомление генпрокурора РФ.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен