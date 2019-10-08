https://static.news.ru/photo/fd67e5d4-e9d8-11e9-8042-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Rumpenhorst/dpa/Global Look Press

Компании — нерезиденты в РФ, предлагающие удалённую торговлю на финансовых рынках, ведут противоправную, мошенническую деятельность по выманиванию денег у граждан, предупреждает Росфинмониторинг.

На сайте ведомства говорится, что злоумышленники используют плохую информированность населения о законах, регулирующих рынок ценных бумаг, а также играют на желании людей вложить деньги с максимальной выгодой.

Мошенники создают видимость торговых операций, якобы увеличивают размер инвестиций на счёте гражданина и под разными предлогами заставляют сделать дополнительные взносы. При попытке владельца счёта вывести средства или часть «прибыли» компания «обнуляет» торговый баланс и перестаёт контактировать с клиентом.

Ранее News.ru сообщал, что Росфинмониторинг предлагает разрешить органам власти без суда приостанавливать подозрительные операции по банковским счетам. Само решение о приостановлении будет приниматься ограниченной категорией должностных лиц из ФСБ и Росфинмониторинга. Документ также предполагает обязательное уведомление генпрокурора РФ.