Россиян предостерегли от быстрого похудения Диетолог Конина предостерегла худеющих от экспресс-диет

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Диеты, в результате которых человек быстро сбрасывает вес, очень вредны для здоровья, рассказала «МК в Новосибирске» нутрициолог Наталья Конина. По словам специалиста, такие экспресс-диеты жестко ограничивают поступление калорий в организм и представляют опасность для людей с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, почек, печени. Норма снижения веса — индивидуальна, люди с небольшой полнотой безопасно могут терять не более 3-4 кг в месяц, подчеркнула она.

Норма снижения веса — индивидуальная характеристика. При большом избыточном весе люди могут сначала терять достаточно много — 8-9 кг в месяц мужчины и 5-6 кг — женщины. Если же вес незначительный, то нормой может быть 3-4 кг, — отметила Конина.

Нутрициолог пояснила, что при экспресс-диете человек может быстро потерять до 20 кг, однако это грозит потерей волос, снижением тонуса кожи и обострением различных заболеваний.

Конина посоветовала для похудения максимально сбалансировать свое питание, снизив употребление рафинированных углеводов, при этом обязательно есть сытно.

Между приемами пищи нельзя кусочничать, иначе снижение веса остановится. При условии дефицита энергии из пищи даже без физической нагрузки можно похудеть, но упражнения важны, чтобы сохранить мышечную массу и добиться снижения веса за счет вывода лишней жидкости и сжигания жира, — заключила она.

Гинеколог и сексолог Антонина Дорофеева ранее сообщила, что во время получасового полового акта можно сбросить от 50 до 100 граммов веса. Однако, по ее словам, делать упор на секс-диету не стоит— это «приятное дополнение» к основным способам похудения.