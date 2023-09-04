Сексолог рассказала о преимуществах секс-диеты при похудении Сексолог Дорофеева: за полчаса секса можно скинуть 50-100 граммов веса

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Во время получасового полового акта можно сбросить от 50 до 100 граммов веса, рассказала NEWS.ru гинеколог и сексолог Антонина Дорофеева. При этом, по ее словам, не стоит делать упор на секс-диету — это «приятное дополнение» к основным способам похудения.

В целом, за пол часа секса можно скинуть 50-100 грамм веса. Я бы не делала упор на секс-диету, если ваша задача сбросить лишний вес, скорее — это приятное дополнение, — сказала Дорофеева.

Гинеколог напомнила, что при похудении важен комплексный подход, ключевую роль играет правильное питание. Однако, по словам Дорофеевой, иногда секс может заменить занятия спортом.

Порой секс может заменить занятия в спортзале в том смысле, что вы потратите энергию, а также укрепите мышцы и сосуды. Во время секса напрягаются мышцы промежности, также прорабатывается пресс и подключаются ягодицы, — объяснила врач.

Говоря о паре из Бразилии, которая стала проводить в постели минимум час-два в день по четыре-пять раз в неделю и благодаря чему через две недели сбросила 1 кг, Дорофеева отметила, что сложно сделать какие-либо прогнозы, так как не известно, чем питаются влюбленные и делают ли они физические упражнения.

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