Россиян обяжут эвакуироваться из зоны ЧС по первому требованию властей

Госдума приняла закон, обязывающий россиян эвакуироваться с территорий, на которых существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС) сразу после получения такого указания со стороны властей. Об этом сообщается на сайте парламента.

Предусматривается введение обязанности для граждан Российской Федерации эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций, — говорится в тексте пояснительной записки.

Полномочиями по принятию решения о проведении эвакуационных мероприятий законопроект наделяет правительственную комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС. Указания могут поступать в том числе через СМИ или операторов связи.

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискaрев уточнил, что законом не предусмотрена принудительная эвакуация людей из зoны чрезвычайной ситуации. Эвакуационные мероприятия возможны, по егo словам, только в случае реальной угрозы жизни и здоровью.

За невыполнение гражданину этих предписаний (по эвакуации - NEWS.ru) может быть дано предупреждение или наложен административный штраф на сумму от 1 до 30 тысяч рублей, — приводятся слова Пискaрева.

Ранее в России был разработан национальный стандарт эвакуации населения при чрезвычайных ситуациях (ЧС). Как следует из документа, эвакуация из зон ЧС может осуществляться всеми видами транспорта, в том числе с помощью метро и электромобилей. В тексте сказано, что сопутствующими действиями структур и ведомств должны стать блокирование автомагистралей и пешеходных путей в опасные районы, осуществление жёсткого пропускного режима, запрет посещения опасных зон всем, кто не занят в проведении эвакуационных, спасательных и других неотложных мероприятий.